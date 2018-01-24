КГИОП утвердит технологическую карту консервации памятников и вывесит базу разрешений и заключений

Комитет по охране памятников должен в ближайшее время начать вывешивать в электронном виде свою базу выданных разрешений и заключений — подобно той базе разрешений на строительство, которая имеется на сайте петербургского Госстройнадзора. Об этом «Фонтанке» 23 января сообщили градозащитники из группы режиссера Александра Сокурова, которые сегодня в Смольном встречались с губернатором Георгием Полтавченко.

Как пояснил директор центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, пока что комитет сможет это сделать только в отношении своих заключений, выдаваемых в связи с требованиями 820-го городского закона о зонах охраны. На встрече об этом заявил глава КГИОП Сергей Макаров.

Кроме того, по словам Карпова, на встрече стало известно, что по настоянию вице-губернатора Игоря Албина Петербург будет готовить поправки в федеральное законодательство, обязывающие все субъекты РФ вывешивать в Сеть аналогичные публичные базы распоряжений комитетов по охране памятников.

Также на встрече говорилось о том, что комитет утвердит технологическую карту консервации памятников и исторических зданий, которые расселены и на которые не нашлось заинтересованного инвестора. Пока хозяина нет, нужно хотя бы законсервировать и сохранить то, что есть, чтобы оно не разрушалось дальше, решили в Смольном. «Чтобы памятники сохранились, нужно принять определенные меры — закрыть двери, оконные проемы, обеспечить нормальное состояние приямков, не допустить мародерства. Заложить кирпичом или забить фанерой, крышу закрыть, фасад затянуть, пожароопасный мусор вывезти, повесить камеры и отдать под охарну полиции, – рассказал Карпов. – До конца января такие карты будут утверждены КГИОПом и доведены до сведения районных администраций. Хотя самое главное – чтобы дома находили новую функцию и нового пользователя. Но чем дольше они стоят в таком состоянии, тем труднее найти этого нового пользователя».