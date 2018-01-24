Ягудин о МОК: Твари и мрази, ломающие жизнь спортсменам

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал отказ Международного олимпийского комитета (МОК) приглашать на зимние Игры российских спортсменов. Цензурных слов в нелестных характеристиках оказалось мало.

Гневный пост Ягудин разместил в своём Instagram 23 января. По его словам, решение комитета – это «полнейший беспредел», а принявшие его чиновники – «твари и мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, которые положили жизнь и душу ради спорта». Возмущение вмешательством политики в соревнования он выразил инвективно, а закончил словами поддержки в адрес фигуристов Ксении Столбовой, Федора Климова, Ивана Букина и Александры Степановой.

«Что за…(непечатное, близкое к "ерунда" – прим.ред.), реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный ...(непечатное, созвучное слову "конец"- прим.ред.)!!!! А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! Разрывается сердце от новостей», – написал Ягудин. За четыре часа его эмоциональную речь оценили больше шести тысяч человек.

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых незапятнанная допинговая история. Однако нейтральная сборная отбор также не прошла: из списка допущенных в первую очередь вычеркнули лидеров сборной.