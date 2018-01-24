КГИОП и Стройнадзор договорятся, как действовать в случае сноса исторических зданий и памятников

КГИОП и Госстройнадзор должны вскоре подписать специальные протоколы о порядке работы и взаимодействия в случае сносов исторических зданий и памятников в Петербурге. Об этом рассказали «Фонтанке» 23 января градозащитники — участники встречи с губернатором Георгием Полтавченко. Сегодня он провел совещание с так называемой группой режиссера Сокурова.

По словам директора центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, эти протоколы были разработаны «под давлением» вице-губернатора Игоря Албина и при участии петербургского ВООПИиК. Речь идет о порядке взаимодействия ведомств при сообщениях о демонтаже исторических зданий.

«Они должны договориться о том, в каком случае и кто из них должен будет выезжать на объекты и вообще разбираться в ситуации», – отметила Юлия Минутина-Лобанова, координатор движения «Живой город». Соответственно, Госстройнадзор теперь должен быть своевременно информирован о таких сносах. «Будет ясно в какой ситуации кто из них что может и должен предпринять. Потому что у нас часто застройщик декларирует, что он якобы в этот проект зашел и снос осуществил просто так, строить якобы не собирается, а через некоторое время появляется уже проект нового строительства. Но все же все понимают. Теперь стройнадзор будет к этому подключен», – отметила градозащитница.

Кроме того, она отметила, что на встрече «наконец-то было сказано», что программа подконтрольной городу компании «Авенариум+» по курортному развитию Сестрорецка не может восприниматься как пилотный проект по сохранению памятников деревянного зодчества. «Впервые прозвучало, и это очень важно, что деятельность «Авенариума+» – это совершенно отдельная история, в которую входит в том или ином виде что-то связанное с деревянными домами», – пояснила Минутина-Лобанова.

Также на встрече стало известно, что комитет по охране памятников подготовил реестр объектов деревянного зодчества, которые необходимо обследовать и искать для них возможность приспособления и дальнейшей жизни – в списке оказалсь 284 здания. И наконец, Полтавченко распорядился решить вопрос о срочном ремонте дачи Важеевской в Сестрорецке. Столетняя дача, объект культурного наследия (улица Андреева, 12 в Сестрорецке) после пожара гниет с огромной дырой в крыше. Школа олимпийского резерва, в управлении которой находится памятник, говорит, что денег нет. Полтавченко распорядился решить вопрос в течение двух недель.