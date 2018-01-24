Бельгийская полиция открыла огонь по человеку с ножом в Генте

Полиция Бельгии открыла огонь по человеку, вооруженному ножом, на главной железнодорожной станции города Гент, раненного отвезли в больницу. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Бельгии снизила национальный уровень террористической угрозы вчера, 22 января, в связи с тем, что риск теракта стал меньше практически через два года после атаки, унесшей жизни 32 человек в Брюсселе.

Теперь угроза оценивается в два балла по четырехбалльной шкале, что означает средний уровень. Риск теракта был на уровне трех баллов после теракта 22 марта 2016 года.

В августе 2017 года террорист с криком «Аллах акбар» набросился на полицейский патруль в Брюсселе с мачете, после чего был застрелен.