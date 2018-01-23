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23.01.2018 23:57

Градозащитники: КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных памятников, если вместо них построят социально значимые объекты

 

Губернатор Полтавченко дал понять, что он положительно относится к законопроекту, подготовленному КГИОПом (комитетом по охране памятников), который делает исключения в правиле о необходимости воссоздания исторических зданий после их сноса. 23 января это обсуждалось на встрече главы города и градозащитной группы режиссера Александра Сокурова.

Как рассказали «Фонтанке» члены группы Юлия Минутина и Александр Карпов, комитет подготовил законопроект по прямому поручению вице-губернатора Игоря Албина. Суть законодательной инициативы в том, что, если на месте снесенных зданий муниципальные или городские власти или инвестор планируют создать некий общественно значимый объект, то воссоздавать при этом снесенное историческое здание будет не нужно. Но решение об этом должно будет принимать Законодательное собрание Петербурга.

По словам Карпова, речь шла о потенциально возможном сносе пяти домов на Тележной улице и проекте подростково-молодежного центра на их месте. Минутина же предположила, что это может коснуться и таких случаев, как снос дома на Ремесленной улице, 3, для прокладки трассы моста через остров Серный.

Карпов рассказал, что на законопроект уже даны отрицательные отзывы комитета по законодательству ЗакСа и юридического комитета Смольного. Однако губернатору, по словам градозащитника, инициатива, тем не менее, нравится.

«Я предложил им начать с Мытного двора, – заметил Карпов. – Там как раз такая ситуация: снесены исторические здания, их не хотят восстаналивать, местные жители хотят спортивный центр или сквер. Потому что в Центральном районе с этим плохо. Инвестор же, «Евгеньевская-2», имеет другие целы на этот участок, которым, кстати, владеет на праве частной собственности. Тут участники встречи явно призадумались».


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Градозащитники: КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных памятников, если вместо них построят социально значимые объекты
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