Как империя Михальченко уходит к генералам бизнеса

Могущественные дольщики миллиардера пришли за своим. В рекордное время сменили собственника ключевые активы - порт, ЕЦД, рестораны, бутики. Дмитрий Михальченко стал неудобным партнером.

Пока арестованный Дмитрий Михальченко 23 января с кругом доверенных лиц обсуждал в «Лефортово» светлые перспективы своего освобождения, Петербург наблюдал, как стремится к нулю его миллиардное состояние. Налоговая инспекция как под копирку меняет в ЕГРЮЛ владельцев компаний, что, казалось, будут вечно принадлежать Михальченко. Весь бизнес оказался под управлением его покровителей. За решением стоят генералы настоящих спеуцслужб Евгений Муров и Николай Негодов.

По данным «Фонтанки», сегодня в Лефортовской тюрьме Дмитрий Михальченко провел с адвокатами короткое совещание по насущным вопросам. Басманный суд неожиданно вступился за него, вернув дело о контрабанде прокурору, время на обжалование Генпрокураторой (до 29 января) стремительно тает. 31-го Мосгорсуд и вовсе может отменить арест. Но вряд ли счастьем озарено лицо Михальченко. Имей он доступ к базе ЕГРЮЛ, мог бы в режиме онлайн наблюдать за тающей империей.

Предприниматель потерял порт «Бронка», который считался его стратегическим активом. Оператором порта выступает компания «Феникс». 27 декабря 2017 года его уставный капитал с 10,8 млн рублей был увеличен до 13,3 млн, существенная доля Михальченко была переписана на сторонние юрлица. Тогда же, 27 декабря, порт получил новых собственников. Ими стали Людмила Мурова, супруга недавнего руководителя ФСО Евгения Мурова, и Николай Негодов.

Генерал-лейтенант Николай Негодов служил в КГБ с 1977 года, уволился с должности замначальника УФСБ Петербурга и области. В 2002 году стал замминстра транспорта, через год возглавил Росморпорт. После увольнения в 2006 пришел в бизнес.

Генерал армии Евгений Муров служил в КГБ с 1974 года, в 90-х руководил райподразделениями контрразведки в Петербурге, перевелся в Москву с должности замначальника регионального УФСБ. Федеральную службу охраны президента возглавлял с 2000 по 2016 годы. Сын, Андрей Муров – председатель правления «ФСК ЕЭС». Внук, Никита Муров, – тоже бизнесмен.

По информации «Фонтанки», супруга Дмитрия Михальченко Ирина в счет компенсации за утраченную «Бронку» получила сумму, которую в окружении Мурова и Негодова считают очень приличной. Возможно, для Дмитрия Михальченко в период его петербургского расцвета это возмещение показалось бы оскорбительным.

Многолетний символ влиятельности Михальченко, холдинг «Форум», можно считать стертым с бизнес-карты Петербурга. Как следует из СПАРК, по настоящее время продолжается переливание активов холдинга в компанию «Бронка групп» (БГ). Теперь ее можно считать гигантом-аналогом «Форума», объединявшего Единый центр документов, ресторанную сеть, бутики одежды. Гендиректором «Бронка групп» назначен Никита Муров.

Например, ресторан Il Lago на Крестовском острове (ООО «Читальный павильон») Дмитрий Михальченко потерял уже после Нового года – 18 января 2018 года. Он отныне принадлежит Наталье Негодовой – супруге Николая Негодова. Та же участь постигла именитый Buddha-Bar (ООО «Ресторан на Синопской»). 29 декабря 2017 года он от «Форума» перешел к «Бронка групп». Tse Fung на улице Рубинштейна пока еще принадлежит Михальченко (90 процентов), но его судьба тоже, кажется, предопределена.

Единый центр документов (ООО «ЕЦД») тоже отошел к БГ. Генеральным директором назначена Мария Таирова. В прошлом она ведала страховым направлением ЕЦД. Таирова считается подругой Натальи Негодовой.

По информации «Фонтанки», в вычищенном «Форуме» идут увольнения. Прежде всего, на дверь указывают одноклассникам Дмитрия Михальченко, хотя они стояли у истоков холдинга и получали, как показалось покровителям теперь уже, наверное, экс-миллиардера, сверхзарплаты.

Наталья Негодова потеснила Ирину Михальченко в бутиковом бизнесе. 19 января с уставным капиталом миллион рублей создана новая компания «Юпитер», директором назначена Ольга Левина. К Михальченко больше не имеют отношения бутик Kiton на Большой Конюшенной, 19/8 (ООО «Коллекция»), постельный бутик Frette на Суворовском, 61, бутики одежды Zilli и Canali в гранд-отеле «Европа» на углу Невского и Михайловской улицы.

Первым на тотальное отстранение Михальченко сегодня, 23 января, обратило внимание издание The Bell. Наши коллеги связали бизнес-перекройку с возможным смягчением обвинения предпринимателю. Ему вменяют контрабанду в составе организованной группы, но с этим, кажется, не согласен Басманный суд.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Михальченко, взаимосвязи не видит:

«Процессуальные нарушения, из-за которых дело Басманным судом возвращено фактически на доследование, возникли задолго до идеи передать активы из одних рук в другие, – пояснил защитник. – Также мне неизвестно, чтобы Михальченко являлся подозреваемым или обвиняемым по другому уголовному делу».

Собеседники «Фонтанки» соглашаются: бизнес-падение Михальченко не связано с уголовным преследованием. Во всяком случае, напрямую. Наверное, это не тайна, что при устроительстве империи Дмитрий Павлович заручался поддержкой Мурова и Негодова. Образно говоря, долг красен платежом.

Еще одна версия отсылает к диспуту о могуществе. Несмотря на влиятельность Дмитрия Михальченко, активы будут в большей сохранности не в его руках. Бить по заслуженным Евгению Мурову и Николаю Негодову сложнее, и доступно лишь одному человеку в России.

По информации «Фонтанки», в конце декабря на новогоднюю вечеринку в Buddha-bar собрались завсегдатаи. Среди них был замечен, например, Андрей Муров. Встреча прошла в веселой и дружественной атмосфере, но без единого тоста за здоровье и удачу Дмитрия Михальченко.

А про Бронку нам сказал главное исполнительный директор портового оператора. Алексей Щуклецов успокоил «Фонтанку»: «Не понимаю вашу тревогу. Николай Негодов – человек в порту не новый. Я на себе после смены собственников не заметил смены курса и планов развития. Цель одна – загружать «Бронку» грузами».

Александр Ермаков, Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»