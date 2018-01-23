Под Белгородом бешеная собака за два дня покусала 17 человек

Места обитания бездомной собаки в Белгородской области вычислили по количеству её жертв. Двухдневные похождения больного животного уместили в материалы уголовного дела.

Как сообщили в областном следственном комитете, всплеск агрессии дворовой собаки в Шебекино пришёлся на 20 и 21 января. Точное число покусанных не известно, но именно за это время полиции рассказали о 17 случаях. По версии следствия, в районе улиц 50 лет Октября и Ленина животное покусало девять взрослых и восемь детей. Опираясь на их показания, собаку отловили и отправили в ветеринарную лабораторию. Врачи заключили, что у животного бешенство.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена профилактическая вакцинация, угрозы для их жизни нет», – уточнили в следственном комитете.

Ответственных за регулирование числа безнадзорных животных теперь устанавливают по уголовному делу о халатности.