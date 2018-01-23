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23.01.2018 23:04

Полтавченко не приветствует идеи о новых намывах в Финском заливе

 

Губернатор Полтавченко заявил градозащитникам, что новые намывы в Финском заливе не нужны — и по градостроительным, и по экологическим соображениям. Об этом рассказали «Фонтанке» источники в градозащитной группе режиссера Александра Сокурова, которая 23 января встречалась с губернатором, чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

По словам источников, разговор о намыве завел сам режиссер уже после обсуждения повестки дня. Сокуров сказал, что новые намывы в непосредственно чаше залива ухудшают защищенность Петербурга от наводнений. В ответ на это губернатор заявил (со слов градозащитников), что, по его мнению, такие проекты городу не нужны.

О том, что структуры, аффилированные с ресторатором Евгением Пригожиным, исследуют возможности намыть новый остров (или острова) близ берегов Лахты и Ольгино, «Фонтанка» недавно писала. Отметим, что комитеты Смольного также изучают это предложение — по поручению премьера Дмитрия Медведева.


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