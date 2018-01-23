Роскомнадзор и МВД за год изъяли больше 100 тысяч нелегальных «симок»

Полторы тысячи совместных операций по борьбе с незаконной торговлей SIM-картами провели полицейские и сотрудники Роскомнадзора в 2017 году. Самым востребованным оператором у анонимных абонентов по-прежнему остаётся «Билайн».

Как сообщает федеральная служба по надзору в сфере связи, объемы изъятого в прошлом году в три с половиной раза превысили показатели 2016 года. За 12 месяцев 2017 года тандем Роскомнадзора и полиции оставил рынок без 106,5 тысяч нелегальных SIM-карт. Больше половины из них принадлежат ПАО «ВымпелКом» (предоставляет услуги под брендом «Билайн», чуть меньше 20 тысяч телефонных номеров числится за «Мегафоном», почти 15,5 тысяч – за «МТС». На четвертом месте «Т2 Мобайл» (около 8,7 тысяч SIM-карт), еще чуть больше двух тысяч обслуживают другие операторы.

Чаще всего карты продавали абонентам, не пожелавшим деаномизироваться и предъявлять паспорта. Итогом стали почти 1200 административных протоколов, которые получили нарушители. В 2016 году их было на 75% меньше.

Роскомнадзор напомнил, что с 1 июня уже этого года вступают в действие поправки в закон «О связи». Так, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору и внесены в автоматизированную систему расчетов.