Президент Международной федерации хоккея: Решение МОК не отвечает нормам права

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал недопуск пятерых российский хоккеистов Антона Белова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина, Сергея Плотникова и Алексея Береглазова до Олимпийских игр. Слова Фазеля приводит ТАСС.

«Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение. Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом», — сказал Фазель.

Также глава ИИХФ отметил, что не боялся по поводу Ильи Ковальчука и Павла Дацюка, потому что у них не было допинговой истории

«Не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов», — добавил Фазель.

Ранее Федерация хоккея России подтвердила не приглашение на Игры в Южной Корее пятерых хоккеистов России.