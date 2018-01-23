Еще
00:18 24.01.2018
Пришлите свою новость!
00:08
Бельгийская полиция открыла огонь по человеку с ножом в Генте
23/01
Градозащитники: КГИОП подготовил законопроект о ненужности воссоздания снесенных памятников, если вместо них построят социально значимые объекты
23/01
На Ленобласть наступает оттепель
23/01
Мединский отреагировал на «Смерть Сталина»
23/01
Устюгов прокомментировал отстранение от Олимпиады
23/01
Под Белгородом бешеная собака за два дня покусала 17 человек
23/01
Эрдоган рассказал Путину о боях на севере Сирии
23/01
Полтавченко не приветствует идеи о новых намывах в Финском заливе
23/01
Роскомнадзор и МВД за год изъяли больше 100 тысяч нелегальных «симок»
23/01
Президент Международной федерации хоккея: Решение МОК не отвечает нормам права
23/01
Сугроб перевернул автомобиль на севере Петербурга
23/01
У Белого дома задержали вооруженного человека
23/01
На Кушелевской дороге построят церковь и научно-просветительский центр
23/01
Саудовская Аравия отказывается от нефти
23/01
«Обухово» проверили за 11 минут
23/01
Метро «Обухово» закрыли на проверку
23/01
ГИБДД ищет очевидцев 6 смертельных ДТП на Московском шоссе
23/01
В Латвии хотят перевести русские школы на латышский
23/01
Транспортный узел в Шушарах собираются достроить в 2021 году
23/01
Взрывчатку на «Международной» не нашли
23/01
Станцию «Площадь Александра Невского» открыли после проверки
23/01
Владимир Жириновский удивился, зачем защищать Сталина
23/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января
23/01
На «Площадь Александра Невского» и «Международную» не пускают пассажиров
23/01
В Приладожском и Назии вторые сутки перебои с водой
23/01
«Смерть Сталина» назвали «плевком в лицо» погибшим и выжившим при Сталинграде
23/01
При стрельбе в школе Кентукки погиб один человек и несколько ранены
23/01
В финской школе произошёл взрыв
23/01
Читатели: «Ледовое побоище» в Невском районе проиграно
23/01
Смольный не видит нарушения регламента в голосовании за Соляной сад
23/01
Союз журналистов Петербурга посчитал новые правила аккредитации в ЗакСе нарушающими российское законодательство
23/01
В Ленобласти за год разрешили построить всего 1,5 млн кв. м жилья
23/01
На премию «Нацбест» номинировали «Суку»
23/01
МОК еще раз проверит заявки россиян, которым отказано в участии на Олимпиаде
23/01
Сена топит Париж
23/01
Как строят самый северный небоскреб в мире
23/01
При температуре минус 10 в Петербурге таксист сбил велосипедиста
23/01
Бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева пропустят Олимпиаду-2018 по решению МОК
23/01
Владимир Путин назвал Аргентину одним из фаворитов ЧМ-2018
23/01
В Кентукки злоумышленник открыл стрельбу в школе
23/01
Петербуржец решил квартирный вопрос заминированием суда
23/01
Объявлены номинанты на «Оскар»-2018
23/01
Бомбу в петербургском «Яндексе» не нашли
23/01
Маршрутка влетела в автобус в Петергофе, есть пострадавшие
23/01
Путин рассказал, как Россия помогала Аргентине искать подлодку «Сан-Хуан»
23/01
Путин: Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов добавило определенности
23/01
В Комарово радетели за храм поставили забор на детской площадке
23/01
Прокуратура нашла пятерых депутатов ЗакСа, занимающих руководящие посты в НКО
23/01
Верховный суд предложил сменить рутину на технологии
23/01
«Нелюбовь» сразится за «Оскар»
23/01
СМИ: «Смерть Сталина» отозвали из проката
23/01
Глава ВТБ предупредил об угрозе военного конфликта в Европе
23/01
Ученые выяснили, как любовь к сладкому влияет на кровеносные сосуды
23/01
Следственные органы проверят подвал с «открытой навигацией» на 9-й Советской
23/01
Петербуржца осудили за облитый зелёнкой «Мерседес»
23/01
Сотрудницу компании - дилера Bombardier будут судить за экономию миллиарда на налогах
23/01
Новый альбом «Аквариума» выйдет под псевдонимом
23/01
Застреливший осведомителя полицейский из Петербурга вышел на свободу
23/01
Проекты петербургских НКО представят на форуме в Давосе
23/01
Как минимум двум петербургским спортсменам отказано в участии на Олимпиаде в Пхенчхане
23/01
После пожара на Луначарского нашли погибшего
23/01
Директор Русского музея, ректор Горного и лучший петербургский учитель стали доверенными Путина
23/01
Испанские полицейские готовы найти «мятежника Пучдемона» даже в багажнике машины
23/01
Дореволюционный дом на Выборгском шоссе снесут под спорткомплекс
23/01
Вслед за «Яндексом» из БЦ «Бенуа» эвакуируются другие фирмы
23/01
Илона Маска хотят лишить зарплаты в собственной компании
23/01
20 семей получают помощь по программе «На коне к здоровью»
23/01
Сулейман Керимов вернулся из России во Францию
23/01
Фейковый трейлер «Друзей» набрал миллионы просмотров
23/01
Два автобуса в Ленобласти подбили грузовики – оба в месте препятствий на дороге
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
23.01.2018 21:59

Саудовская Аравия отказывается от нефти

Саудовская Аравия вступает в постнефтяную эпоху и надеется, что строящиеся «мегаполисы будущего» обеспечат диверсификацию и рост экономики страны. Об этом заявил управляющий директор проекта King Abdullah Economic City (KAEC, Экономический город короля Абдаллы) Фахд аль-Рашид на форуме в Давосе, сообщает CNBC.

«Мы рассчитываем на развитие портов, индустрии развлечений, а также строительство. Мы уверены, что движемся в правильном направлении», — сказал он.

Аль-Рашид курирует создание мегаполиса KAEC, который, как предполагается, будет способствовать росту торговли Саудовской Аравии с остальным миром. Город основан в 2006 году на берегу Красного моря, в 100 километрах от Джидды. Совокупная стоимость проекта оценивается в 100 миллиардов долларов.

В Эр-Рияде считают, что регион, прилегающий к Красному морю, может стать драйвером роста мировой экономики.

В октябре 2017 года Саудовская Аравия объявила о планах по строительству инновационного города Neom на берегу Красного моря. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 миллиардов долларов, средства выделит правительство королевства, его суверенный фонд и частные инвесторы.

В апреле 2016 года Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45

Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09

«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых

Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30

УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Саудовская Аравия отказывается от нефти
Мировые цены на нефть начали расти
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
ЕС согласовал новый транш кредита для Греции
Telegram собрал заявок на 3,8 млрд на размещение криптовалюты
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов
Рынок криптовалют восстанавливается
ЦБ отозвал лицензию у Алтайбизнес-банка
СМИ: Промсвязьбанк займется оборонкой
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Револьверное кредитование
Чтоб ты жил на одну зарплату. Хотя бы Силуанова
Крипторубль как предвестник железного занавеса
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
Как Промсвязьбанк подвела стабильность
Российская периферия «битка» и «чефириума»
Как тратить деньги с выгодой?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как строят самый северный небоскреб в мире

Кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс обратился к Путину на русском

Снегоуборщик отправил автобус в кювет

Новости компаний
ГК «Эталон»
23.01.2018 17:45
Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4
«Главстрой-СПб»
23.01.2018 17:09
«Главстрой-СПб» начал продавать квартиры под 6% годовых
Компания «Главстрой-СПб», входящая в группу «Базовый Элемент», запустила для покупателей программу приобретения жилья «Семейная ипотека с государственной поддержкой».
Coffee image created by Peoplecreations - Freepik.com
22.01.2018 16:30
УБРиР запустил Android Pay для держателей карт Visa
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать технологии платежей. Теперь держатели карт Visa УБРиР и смартфонов на базе ОС Android смогут совершать свои покупки с помощью сервиса Android Pay
СК «Полис Групп»
19.01.2018 16:50
«Семейная ипотека с господдержкой» под 6% доступна для объектов «Полис Групп»
С 17 января 2018 года в России начала работу программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Оператором программы выступает АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования»). Все строящиеся объекты «Полис Групп» уже аккредитованы по этой программе.
Фото предоставлено банком УБРиР
18.01.2018 11:10
Банкоматы УБРиР начали выдавать и принимать новые купюры
Банкоматы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) начали выдавать и принимать новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей.
Сигаев А.В./Банк «Национальный стандарт»
18.01.2018 10:20
Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге
В декабре Банк «Национальный стандарт» открыл филиал в Санкт-Петербурге.
Иван Сотников/ПАО «Энергомашбанк»
17.01.2018 13:26
Энергомашбанк в 10-й раз собрал ветеранов на «Ленинградской встрече»
16 января 2018 года в БКЗ «Октябрьский» прошел юбилейный X концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда – «Ленинградская встреча», в торжественном открытии которого принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Created by Dragana_Gordic - Freepik.com
15.01.2018 15:15
Call-центр УБРиР прошел международную сертификацию качества
Центр поддержки клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) одним из первых среди call-центров российских компаний получил от Международного института сертификации контактных центров сертификат нового международного стандарта качества ISO 18295.
ГК «ЦДС»
12.01.2018 15:37
Введен в эксплуатацию первый корпус ЦДС «Весна 3»
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Весна 3» (корпус 1)
sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.