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23.01.2018 21:35
Спасибо Мединскому и Драпеко
Несколько недель назад где-то в сети случайно увидел трейлер к фильму "Смерть Сталина". Тоталитарная комедия в вольной трактовке. По актерской работе, по подаче материала, по ярчайшему актерскому составу, по шикарному британо-итальянскому юмору стало понятно - это претендует на произведение киноискусства.

По трейлеру фильм "Смерть Сталина" напомнил мою любимую оскароносную музыкальную комедию Мэла Брукса "Весна для Гитлера. The Producers".

Стал искать премьеру в сети. Ещё нигде нет. Стал смотреть критику. Прочитал интервью режиссера Армандо Ианнуччи. Прочитал британские рецензии. Не скрою, редко какой фильм производит заранее столь яркое впечатление. Решил посмотреть его, как только появится в прокате на русском языке.

А сегодня я был удивлен. Мягко говоря, удивлен...

"Смерть Сталина" запретили к прокату в России.

В Думе и в Общественном совете при Минкультуры РФ призвали приостановить прокатное удостоверение фильма, который должен выйти в России 25 января. Депутаты усмотрели в ленте признаки экстремизма и требуют отправить её на дополнительную экспертизу. Но если фильма нигде нет, как депутаты могли его посмотреть? Ладно... Члены совета при Министерстве культуры считают, что выход «оскорбительного» фильма может помешать празднованию юбилея окончания Сталинградской битвы. Каково?

А я всё переживал, что прокат столь яркого фильма пройдет незаметно, и мало его кто посмотрит. Теперь же хочу от всей души сказать спасибо министру Владимиру Ростиславовичу Мединскому, Елене Григорьевне Драпеко и всем другим участвующим в запрете фильма "Смерть Сталина". Вы совершили очень важный гражданский поступок. Теперь этот запрещенный фильм посмотрят все. Даже те, кто ранее и не собирался. Вы и сами знаете, что всё, что запрещено к просмотру, смотрят всегда в первую очередь. Сегодняшние средства коммуникации позволяют собрать бесплатную аудиторию фильма значительно более широкую, что кинопрокат за деньги.

И ещё. Для того, чтобы убить дракона... убить дракона в себе – надо научиться над ним смеяться.

Именно этим и страшен фильм для неосталинистов.

Алексей Лушников

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