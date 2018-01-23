ГИБДД ищет очевидцев 6 смертельных ДТП на Московском шоссе

Каждый четверг 2018 года на Московского шоссе сбивают насмерть пешехода. Всего таких ДТП было семь, на месте погибли шестеро – за 15 дней. Отдел ГИБДД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга называет дорожно-транспортную обстановку, сложившуюся на Московском шоссе в границах района, критической. У всех случаях есть нечто общее: они произошли в тёмное время суток, пешеходы были одеты в тёмную одежду и переходили проезжую часть в нарушение ПДД вне зоны пешеходного перехода.

Во вторник, 23 января, районный отдел на своей странице «ВКонтакте» выложил сообщение о поиске очевидцев этих ДТП, чтобы восстановить полную картину каждого происшествия.

Спасти людей могло простое и дешёвое средство – о нём напоминает Госавтоинспекция. А вот рядовые автомобилисты предлагают другое, более сложное, но, на их взгляд, верное. Подробности читайте на «Водителе Петербурга».