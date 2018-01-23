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23.01.2018 21:25

В Латвии хотят перевести русские школы на латышский

Правительство Латвии поддержало постепенный перевод русских школ на латышкий язык. Через четыре года от билингвального обучения в старших классах хотят избавиться полностью.

Как сообщает издание Delfi, поправки к закону о всеобщем образовании на заседании 23 января одобрил кабинет министров. По плану все общеобразовательные школы, включая заведения национальных меньшинств, должны перейти исключительно на латышский язык. Предполагается, что образование с 1 по 6 классы будет билингвальным, с 7 по 9-й преимущественно на государственном языке, а после 10-го от русского откажутся вовсе.

Если поправки одобрит парламент, то реформа начнется в сентябре 2019 года, а к 2022-му преподавать в школах будут уже исключительно на латышском.

Мэр Риги Нил Ушаков назвал такую инициативу «огромной ошибкой» и «политической провокацией», которая вредит не только качеству образования, но и стабильности страны.


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