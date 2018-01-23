Транспортный узел в Шушарах собираются достроить в 2021 году

Трамвай от строящейся станции метро «Южная» в Пушкинском районе Петербурга до Колпино обещают запустить в апреле 2021 года. Тогда же станция станет полноценным хабом.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина, формирование транспортно-пересадочного узла «Южное» у одноименной станции метро, которая должна открыться в этом году, обсудили на заседании 23 января. На территории планируют построить дорожную развязку, временное разворотное кольцо для автобусов, перехватывающую парковку и линию скоростного трамвая до Колпино.

«На 2018 год запланировано проведение конкурсных процедур на разработку проектной документации по строительству линии скоростного трамвая «Станция метро «Южная» – Колпино» с заключением государственного контракта в марте 2018 года», – говорится в сообщении.

Реализовать проект намерены по схеме государственно-частного партнерства. Ввод в эксплуатацию скоростного трамвая, синхронизированной с созданием хаба, назначили на 2021 год. В этом квартале профильные комитеты должны подготовить комплексный межведомственный документ по реализации строительства транспортно-пересадочного узла. С учетом консультации с потенциальными инвесторами по строительству трамвайной линии Албин дал на его подготовку три недели.

Напомним, в начале января вице-губернатор заявлял, что ТПУ должен объединять несколько видов транспорта – в частности скоростной трамвай «Южная» – «Колпино». Тогда сроком решения этой задачи называли 2022 год.