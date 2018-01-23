Станцию «Площадь Александра Невского» открыли после проверки

Пассажирам дали разрешение спускаться в метро Петербурга через вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2». Время проверки сократил вернувшийся за забытыми вещами хозяин.

Как сообщили в пресс-службе подземки, 23 января двери наземного вестибюля были закрыты чуть больше сорока минут. Причиной сбоя стала одинокая сумка, замеченная у входа.

Пока находку изучали специалисты, о потере вспомнил владелец. Вещи вручили рассеянному пассажиру, и в 20:09 станцию полностью открыли.

На «Международной» проверка продолжается.