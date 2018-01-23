«Фонтанка» за 60 секунд — 23 января

В деле о невидимом подводном кабеле в Кронштадт хотят организовать неосязаемых подсудимых. «Ленэнерго» передумал карать и хочет все простить и забыть.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров объявил войну застройщикам. В ход идут запрещенные приемы и тяжелая артиллерия. Это настолько феерично, что даже не верится, что происходит на самом деле.

МОК снова зарубил наших спортсменов. Даже готовых выступать под нейтральным флагом. Даже ни разу не замеченных в допинговых историях. Но главное — реальных претендентов на медали.

Фонд – региональный оператор капитального ремонта составил черный список плохих подрядчиков. И опубликовал. Похоже, это начало сериала.

Телефонный минер выгнал «Яндекс» на мороз. Соседей по бизнес-центру тоже эвакуировали.

На трассе Вологда-Новая Ладога автобус и снегоуборщик не поделили полосу. В итоге общественный транспорт убрался в кювет. К счастью, все живы.

У вас больше нет отмазки «по выходным в музеях очереди, а по будним я на работе». Вот вам подборка музеев, которые работают допоздна. Не спите.