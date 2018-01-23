На «Площадь Александра Невского» и «Международную» не пускают пассажиров

Вестибюли двух станций петербургского метрополитена закрыли для пассажиров вечером 23 января. Эскалаторы работают только на подъем.

Как сообщили в пресс-службе метро, в 19:24 на вход перестал работать вестибюль станции «Площадь Александра Невского» на оранжевой ветке. Через двенадцать минут закрыли двери «Международной».

В обоих случаях причиной сбоя стали подозрительные вещи, которые в настоящее время изучают специалисты.

На движение поездов по 4-й и 5-й линиям и выход со станций проверка не повлияла.