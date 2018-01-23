При стрельбе в школе Кентукки погиб один человек и несколько ранены

По меньшей мере один человек погиб в стрельбе в средней школе штата Кентукки в США. Об этом заявил губернатор штата Мэтт Бевин, сообщает CNN.

«Трагическая стрельба в средней школе округа Маршалл… Стрелок под стражей, одна жертва подтверждена, несколько человек ранены», – написал Бевин в своем твиттере.

В чрезвычайной службе округа добавили, что семь человек транспортировали в больницы, некоторых из них – на вертолете.

Средняя школа округа Маршалл находится в городе Бентон, штат Кентукки.

Ранее сообщалось о пяти раненных в ходе стрельбы в школе Бентона.