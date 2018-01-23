Читатели: «Ледовое побоище» в Невском районе проиграно

Ледокол не смог одолеть зажоры, сковавшие реку в Невском районе Петербурга, жалуются местные жители и переживают, что до наводнения осталось немного. В Смольном подсчитывают побежденные сантиметры подъема воды и опровергают опасность.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 21 января впадающая в Неву Мурзинка, которая с периодичностью меняет цвет из-за сливаемых химических веществ, вышла из берегов и подтопила ближайший парк. Обычно больше похожая на ручей река, по оценкам жителей, разлилась на 30 – 40 сантиметров. Источник нашли у устья: «Нева плотно забита принесённым льдом». Ледокол «Невская застава» к этому времени уже три дня как освобождал её от зажоров. Скопление мелкого колотого льда, которое спровоцировало подъем уровня воды, начали разбивать у Финляндского железнодорожного моста. Жители резюмировали, что с поставленной задачей он не справился: вода у Вантового моста достигла отметки в 308 см.

Разницу в сантиметрах объяснили в комитете по природопользованию Смольного. Перепад воды в Неве от устья (пост «Горный институт») до Большого Обуховского (вантового) моста может колебаться от метра до трёх. Это зависит от метеоусловий, а «нормы» уровня, как сказано в ответе, нет. Зафиксированные же у поста «Обуховский завод» 308 см расценивают как неблагоприятные, но не опасные. Риск подтопления жилых домов начинается с 350 см. До этого уровня вода так и не поднялась: не оценённый горожанами ледокол уже к трем часам дня 21 января «опустил» её на 11 сантиметров. К двум часам дня 23 января благодаря работе «Невской заставы», по информации комитета, удалось отыграть ещё 40 см, понизив уровень воды до 269 см.

«В том числе произошло снижение уровня воды в реке Мурзинке, впадающей в Неву выше Большого Обуховского моста», – уточнили в Смольном. В комитете заверили, что в настоящее время опасность подтопления этой территории отсутствует, а экологическая служба несёт вахту круглосуточно.