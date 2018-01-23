Читатели: «Ледовое побоище» в Невском районе проиграно
Ледокол не смог одолеть зажоры, сковавшие реку в Невском районе Петербурга, жалуются местные жители и переживают, что до наводнения осталось немного. В Смольном подсчитывают побежденные сантиметры подъема воды и опровергают опасность.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, 21 января впадающая в Неву Мурзинка, которая с периодичностью меняет цвет из-за сливаемых химических веществ, вышла из берегов и подтопила ближайший парк. Обычно больше похожая на ручей река, по оценкам жителей, разлилась на 30 – 40 сантиметров. Источник нашли у устья: «Нева плотно забита принесённым льдом». Ледокол «Невская застава» к этому времени уже три дня как освобождал её от зажоров. Скопление мелкого колотого льда, которое спровоцировало подъем уровня воды, начали разбивать у Финляндского железнодорожного моста. Жители резюмировали, что с поставленной задачей он не справился: вода у Вантового моста достигла отметки в 308 см.
Что такое эпик фейл и как с ним бороться. Выглядываю на выходных в окно и вижу катаклизм. Речушка Мурзинка, которая течёт мимо дома, и которую правильнее назвать ручьём разлилась на 30-40м и затопила парк. Обычно то она шириной 3-5м не больше. Дальше по течению она уходи в трубу под землю и я подумал, что труба засорилась. Не знаю что делать — звоню в 112. Там вежливо принимают заявку и через 10 минут мне звонит недовольный местный пожарный — типа что у вас там случилось. Объясняю ситуацию он что-то бурчит странным тоном и вешает трубку. На след день идем гулять в этот парк и там на самом деле наводнение. Вода поднялась метра на 3. Но тут выясняется, что и дальше по течению за трубой в месте впадения в Неву Мурзинка разлилась ещё больше. Правда вскрылась когда мы дошли о набережной в парке и офигели. Обычно эта набережная на 3м выше уровня. А тут ещё 20см и её не будет. Причём вся Нева плотно забита принесённым льдом. Нашел сайт где онлайн показывают уровень воды в Неве. Там честно пишут, что под Вантовым он на 308см выше нормы. При том, что в Петербурге наводнение объявляют от уровня 161см. Странно, думаю, Фонтанка о наводнении не писала. А уж пожарный то как наверное удивился когда я от него по сути потребовал уровень воды в Неве снизить :) И тут я вижу, что на том же сайте с уровнями, ниже по течению, у Эрмитажа превышение всего 31см. Получается где-то в пределах города ледяная пробка с перепадом высот 3м. Оказалось, новости об этом писали ещё 3-4 дня назад и даже высылали ледокол решить эту проблему. Но видимо, как в фильме День радио, ограничились только тем, что написали. #наводнение #Нева #Вант #мчсспит
Разницу в сантиметрах объяснили в комитете по природопользованию Смольного. Перепад воды в Неве от устья (пост «Горный институт») до Большого Обуховского (вантового) моста может колебаться от метра до трёх. Это зависит от метеоусловий, а «нормы» уровня, как сказано в ответе, нет. Зафиксированные же у поста «Обуховский завод» 308 см расценивают как неблагоприятные, но не опасные. Риск подтопления жилых домов начинается с 350 см. До этого уровня вода так и не поднялась: не оценённый горожанами ледокол уже к трем часам дня 21 января «опустил» её на 11 сантиметров. К двум часам дня 23 января благодаря работе «Невской заставы», по информации комитета, удалось отыграть ещё 40 см, понизив уровень воды до 269 см.
«В том числе произошло снижение уровня воды в реке Мурзинке, впадающей в Неву выше Большого Обуховского моста», – уточнили в Смольном. В комитете заверили, что в настоящее время опасность подтопления этой территории отсутствует, а экологическая служба несёт вахту круглосуточно.