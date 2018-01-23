Смольный не видит нарушения регламента в голосовании за Соляной сад

Комитет финансов Петербурга заявил, что не находит нарушений в победе проекта по благоустройству Соляного сада по программе «Твой бюджет». Положительного заключения от профильного комитета по-прежнему нет.

«В рамках этапа экспертизы часть экспертных заключений была получена «вторым эшелоном», после проведения ряда «согласительных совещаний» с представителями комитетов, их написавших, – рассказали «Фонтанке» в Комфине 23 января. – Эти заключения были направлены в комитет финансов по электронной почте. Данный порядок был установлен для ускорения процесса, чтобы участники проекта как можно скорее получили экспертизу по своим проектам и могли начать их готовить к презентации и итоговому голосованию».

По словам чиновников комитета, разработать проект «с нуля» в полном соответствии со всеми требованиями для обычного гражданина не просто. Отсюда неточности со стороны авторов и возникновение спорных ситуаций.

«Да, действительно, регламент – вещь важная, но, как известно, важна не только буква закона, но и дух, – пояснили в комитете. – Регламент не был нарушен. Скорее имеет место неурегулированность ситуации, когда отрицательное заключение выдано без достаточных на то оснований... В случае с инициативой по Соляному саду мы не согласились с мнением комитета по благоустройству, выдавшему отрицательное заключение, так как по правилам проведения экспертизы в данном случае следовало выдать условно-положительное заключение... На сайте комитета финансов письмо от комитета по благоустройству, в соответствии с которым экспертиза с отрицательной заменена на условно-положительную, размещено. По результатам именно этого экспертного заключения данная инициатива была вынесена на голосование».

«Фонтанка» еще раз обратилась в городской комитет по благоустройству, где вновь подтвердили, что никакого другого заключения на проект, кроме отрицательного, нет. По словам чиновников, вопрос о том, что в каком-то объеме работы могут быть выполнены, действительно обсуждался.

О ситуации с голосованием по проекту «Твой бюджет» в Центральном районе «Фонтанка» писала накануне. На него была вынесена иницатива по благоустройству Соляного сада. Перед этим идея получила отрицательную экспертную оценку со стороны комитета по благоустройству, а регламент не позволяет в этом случае голосовать за проект. В итоге проект не просто выиграл, а получил 8 млн из 10 млн рублей, выделенных на район.

Впервые проект «Твой бюджет» Смольный запустил в сентябре 2016 года. Любой горожанин может предложить свою идею в сфере благоустройства, транспортной инфраструктуры или культуры. В рамках каждого района распределяется 10 млн рублей. Всего для участия в проекте в 2017 году было подано 1356 заявок от 1170 человек. На экспертизу была отправлена 81 инициатива. О результатах голосования можно узнать по ссылке.