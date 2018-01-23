Союз журналистов Петербурга посчитал новые правила аккредитации в ЗакСе нарушающими российское законодательство

Секретариат Союза журналистов посчитал нарушением прав журналистов новые правила аккредитации, принятые в петербургском Законодательном собрании. Соответствующее заявление Союз утвердил 23 января.

«Очевидно, что правила аккредитации журналистов в органах власти должны быть равными для всех средств массовой информации, а ее условия – открытыми и доступными для всего профессионального сообщества и заранее ему известны», – уверены в СЖ.

Как говорится в заявлении, 17 января 2018 года журналисту сетевого издания MR.7 Сергею Кагермазову на основании «усиления мер безопасности в Мариинском дворце в связи с терактом, произошедшим в магазине «Перекресток» 28 декабря 2017 года», было отказано в аккредитации при Законодательном собрании Санкт-Петербурга. При этом федеральное законодательство не предусматривает подобных оснований для отказа.

«Секретариат Союза журналистов СПб и Ленинградской области считает недопустимым использование тех или иных юридических документов в качестве инструмента борьбы с неугодными журналистами и требует от Законодательного собрания Санкт-Петербурга привести «Положение о порядке аккредитации журналистов при Законодательном собрании Санкт-Петербурга» в соответствие с российским законодательством», – говорится в заявлении петербургского Союза журналистов.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что ряд петербургских изданий собираются обжаловать правила аккредитации в прокуратуре. В частности, из-за нарушения ими презумпции невиновности.