МОК еще раз проверит заявки россиян, которым отказано в участии на Олимпиаде

Еще один шанс получат российские спортсмены, не прошедшие проверку комиссии по нейтральным спортсменам Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает RNS со ссылкой на главу комиссии Валери Фурнейрон, их заявки для участия на Олимпиаде-2018 будут перепроверены.

«Мы хотим быть абсолютно уверенным, что ни по одному из приглашенных спортсменов не возникало подозрений. При этом невключение в список не обязательно означает, что спортсмен принимал допинг. МОК хотел бы уточнить, что, возможно, будут проводиться дальнейшие антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список приглашенных», — заявила глава комиссии Валери Фурнейрон.

Ранее было отказано в участии на Олимпиаде 6-кратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, чемпиону Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете Антону Шипулину, чемпионам мира по конькобежному спорту Денису Юскову и Павлу Кулижникову, чемпиону мира по лыжным гонкам Сергею Устюгову, хоккеистам Антону Белову, Михаилу Науменкову, Сергею Плотникову и Валерию Ничушкину, призерам чемпионата Европы по фигурному катанию Ксении Столбовой и Ивану Букину, бобслеистам Роману Кошелеву и Юлии Шокшуевой. В общей сложности 111 российским спортсменам.

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых незапятнанная допинговая история.