Бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева пропустят Олимпиаду-2018 по решению МОК

Еще двум российских спортсменам было отказано в участии на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Как сообщает 23 января официальный сайт Федерации бобслея России, это призер этапа Кубка мира Роман Кошелев и серебряная медалистка чемпионата мира Юлия Шокшуева.

«Причины, по которым принято это решение, до федерации не доведены», – говорится в официальном заявлении в Федерации бобслея России.

Ранее также было отказано в участии в Олимпиаде 6-кратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку Виктору Ану, чемпиону Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете Антону Шипулину, чемпионам мира по конькобежному спорту Денису Юскову и Павлу Кулижникову, чемпиону мира по лыжным гонкам Сергею Устюгову, хоккеистам Антону Белову, Михаилу Науменкову, Сергею Плотникову и Валерию Ничушкину, призерам только что завершившегося в Москве чемпионата Европы по фигурному катанию Ксении Столбовой и Ивану Букину. В общей сложности 111 спортсменам.

Напомним, Международный олимпийский комитет в декабре не допустил российских спортсменов до Олимпиады-2018. Им было разрешено выступить под нейтральным флагом, но для этого необходимо выполнить ряд требований, одно из которых незапятнанная допинговая история.