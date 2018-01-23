Сбербанк аккредитовал ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4.

Оформить ипотеку в ПАО Сбербанк можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 15% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей. Максимальный срок – 30 лет, процентная ставка при этом составит от 9,4% при условии электронной регистрации ипотеки в ПАО Сбербанк.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы, включающий 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный 7-уровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс строится в одном из самых престижных и благоприятных для проживания районов Петербурга – Калининском. Этот район отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Сам проект расположен всего в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ЖК «Дом на Блюхера», застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

Справка о ГК «Эталон»