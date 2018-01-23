Владимир Путин назвал Аргентину одним из фаворитов ЧМ-2018

Российско-аргентинские переговоры с участием президентов двух стран завершились в Москве. Об этом 23 января сообщает официальный сайт президента России.

В ходе завершающего переговоры итогового выступления российский президент назвал Аргентину одним из фаворитов ЧМ-2018 и пригласил своего аргентинского коллегу Маурисио Макри посетить матчи чемпионата. «И конечно, мы ждем у нас в стране аргентинских болельщиков, которые поддержат свою команду», – добавил Путин.

По словам российского президента, Россию и Аргентину объединяет не только любовь к футболу, но и большие планы по развитию сотрудничества в области энергетики, транспорта, космоса и культуры.

В частности, Владимир Путин сообщил, что корпорация «Росатом» намерена возвести в Аргентине атомную электростанцию, а «Российские железные дороги» намерены принять участие в программе модернизации аргентинской железнодорожной сети.

По словам Путина, еще несколько крупных российских компаний собираются инвестировать в строительство объектов обслуживания и производства железнодорожной техники. При участии «Газпром-банка» в порту провинции Буэнос-Айрес (с административным центром в городе Ла-Плата) будет построен крупнейший логистический комплекс. Компания «Силовые машины» уже осуществляет обслуживание пяти аргентинских ГЭС и планирует участвовать в тендере на поставку оборудования еще для шести гидроэлектростанций.

Также президент России выразил надежду на развитие двусторонних отношений в области освоения космоса и напомнил о культурном обмене, в рамках которого в 2017 году в Аргентине прошли гала-концерты солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, а в пригороде аргентинской столицы Буэнос-Айреса (не путать с одноименной провинцией) открылся Русский центр культуры и искусства под названием «Москва».