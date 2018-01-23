Петербуржец решил квартирный вопрос заминированием суда

Судебный процесс по выселению из квартиры петербуржец сорвал звонком о бомбе. Подрывной задор прошел у него одновременно с похмельем, а перечень доступных ему пивных ларьков теперь резко ограничен.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 января, Михаил Цой обвинялся в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (статья 207 УК). Находясь на территории Невского района, петербуржец 10 ноября 2016 года набрал «112» и уведомил оператора о заложенной в Кировском райсуде бомбе. Персонал и посетителей эвакуировали, заседания отложили.

Звонок был совершен около двух часов дня, а в назначенном на это время гражданском процессе о лишении права пользования жилым помещением фамилия одного из ответчиков была Цой. Полиция сложила дважды два.

Дело Цоя передали в Невский суд в августе 2017 года, приговор откладывался по его болезни. Сегодня суд посчитал доказанным, что обвиняемый звонил в оперативную службу пьяным и намеревался сорвать процесс в Кировском. Вину он признал. Ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Цою запрещено покидать пределы муниципалитета, от него требуется регулярная явка в уголовно-исполнительную инспекцию, менять адрес жительства он тоже не может.

Решение по выселению звонком о бомбе Михаил Цой лишь отсрочил. Кировский суд провел еще пару заседаний и удовлетворил иск.