Бомбу в петербургском «Яндексе» не нашли

Угроза взрыва в петербургском филиале «Яндекса» не подтвердилась. Сотрудники компании вместе с соседями по бизнес-центру в Калининском районе вернулись на рабочие места.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекса», офис на Пискаревском проспекте, 2/2, к пяти часам вечера 23 января уже возобновил работу. Закончился внеплановый перерыв и у персонала остальных организаций, арендующих помещения в бизнес-центре «Бенуа». Ничего взрывоопасного в помещениях комплекса не обнаружили.

Также к работе вернулись сотрудники екатеринбургского и московского филиалов, которые эвакуировали после анонимного звонка с предупреждением о заложенной в «Яндексе» бомбе.