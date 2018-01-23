Маршрутка влетела в автобус в Петергофе, есть пострадавшие
Серьёзное ДТП произошло 23 января на Санкт-Петербургском проспекте, 29, в Петергофе.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, водитель автобуса «ПАЗ», по предварительной версии, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на остановке автобус «ЛиАЗ».
По данным ГИБДД, двум пассажирам маршрутки «ПАЗ» потребовалась медицинская помощь, а по словам очевидцев – трём.
Подробности, рассказы очевидцев и фотографии – на «Водителе Петербурга».