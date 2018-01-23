Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса Botanica, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском проспекте в центре Петроградской стороны, всего в 200 метрах от Ботанического сада и шаговой доступности от метро «Петроградская».

Жилой комплекс состоит из двух корпусов и рассчитан на 356 квартир.

В продаже находятся 30 коммерческих помещений площадью от 50 до 131 кв. м. В случае единовременной оплаты предоставляется скидка в размере 10%*. При покупке до 31.01.2018 года также можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика с рассрочкой платежей до 31 марта 2021 года. Размер первоначального взноса составляет от 20% стоимости коммерческого помещения.

Жилой комплекс Botanica расположен в тихом квартале Петроградского района с хорошо развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Транспортную доступность обеспечивают основные магистрали – Аптекарская набережная, проспект Медиков, Каменноостровский проспект, Выборгская набережная и т.д. Все они находятся на расстоянии 300 м – 1,2 км от комплекса. Буквально в 7 км от ЖК Botanica находится выезд на ЗСД. Рядом с жилым комплексом есть несколько детских садов, школ, поликлиник и магазинов.

Благодаря удачной локации жилого комплекса Botanica и высокому покупательскому потоку в перспективе встроенные коммерческие помещения станут выгодной инвестицией для будущих владельцев – здесь удачно могут разместиться магазины, салоны красоты, аптеки, отделения банков и другие организации сферы услуг, работа которых будет направлена как на обслуживание жильцов и гостей жилого комплекса, так и жителей близлежащих домов.

Ввод жилого комплекса Botanica в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

*Акция действует - с 23.01.2018 г. по 31.01.2018 г., организатор акции АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ИНН 7802084569/ОГРН 1027801544308, Юридический адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 2, лит. А, подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения по телефону (812) 385-46-36

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство 78-013-0370.1-2017 от 06 сентября 2017г., проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

Справка о ГК «Эталон»