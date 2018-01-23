Первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты» введен в эксплуатацию

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию первый корпус жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты». Объект расположен в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области и рассчитан на 914 квартир.

Общая площадь первого корпуса ЦДС «Новые Горизонты» составляет 58 063,7 кв. м, жилая – 31 516,2 кв. В доме расположено 914 одно- и двухкомнатных квартир с подготовкой под отделку и полной отделкой «под ключ». В каждой квартире предусмотрены остекленные балкон или лоджия.

Здание имеет переменную этажность (от 12 до 17 этажей) и состоит из четырех секций. В каждой предусмотрены бесшумные грузовые и пассажирские лифты, а также индивидуальная отделка мест общего пользования. На придомовой территории застройщик организовал детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Вместе с первым корпусом в эксплуатацию введен охраняемый и отапливаемый подземный паркинг на 226 машиномест.

ГК «ЦДС»

В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир покупателям.

ЦДС «Новые Горизонты» – проект комплексного освоения территории, состоящий из 15 корпусов переменной этажности (12-19 этажей). Общая площадь комплекса превысит 450 000 кв. м. Помимо жилых зданий на территории комплекса будут возведены два детских сада на 560 мест и общеобразовательная школа на 1375 учеников, подземные паркинги, организованы наземные парковочные места, а также детские и спортивные площадки.

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

ЖК «Новые Горизонты» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504302-63 от 21.05.2014 года, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novye-gorizonty/documents/

Справка о ГК «ЦДС»