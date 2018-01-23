Путин рассказал, как Россия помогала Аргентине искать подлодку «Сан-Хуан»

О российском участии в международной операции по поиску пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Москве 23 января в завершение российско-аргентинских переговоров.

Обращаясь к журналистам, а также к президенту Аргентины Маурисио Макри, Владимир Путин напомнил, что в зону поиска пропавшей осенью прошлого года подводной лодки «Сан-Хуан», которая исчезла с радаров 15 ноября в районе залива Сан-Хорхе в Атлантическом океане, были оперативно направлены океанографическое судно российского Военно-морского флота «Янтарь», а также несколько подводно-спасательных аппаратов.

Российский президент уточнил, что в ходе поисково-спасательной операции было совершено 20 погружений и обследовано около 340 кв. миль морского дна. Для этого российские спасатели использовали подводные аппараты «Пантера плюс» и «Фалькон».

Также Путин отметил, что в России искренне сочувствуют семьям, родным, близким пропавших моряков. «Мы сами сталкивались с подобными тяжелыми трагедиями», – заявил президент.

Напомним, в ноябре 2017 года при переходе из расположенной на архипелаге Огненная Земля военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата пропала дизель-электрическая субмарина аргентинского ВМФ с экипажем из 44 человек. При последнем сеансе связи моряки успели сообщить, что произошла некая авария. По одной из последних версий, на борту мог взорваться водород. В поисково-спасательной операции приняли участие около 4000 военнослужащих из разных стран, включая Россию. 1 декабря 2017 года экипаж пропавшей субмарины признали погибшим. Поиски подводной лодки продолжаются.