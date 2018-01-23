Путин: Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов добавило определенности

Президент России на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда, дал положительную оценку слиянию двух высших органов судебной власти. По словам главы государства, это добавило системе правовой определённости.

«Объединение Верховного и Высшего арбитражного судов позволило устранить расхождения в правовых позициях по целому ряду важнейших вопросов, добиться единообразия судебной практики, большей правовой определённости, что весьма значимо для развития экономики и предпринимательства, тем самым обеспечить принцип равенства граждан перед законом», – заявил Владимир Путин на мероприятии 23 января.

Он напомнил, что до 2014 года инстанции формировали разную практику, принимая различные решения по одним и тем же делам. «Это, слава богу, устранено», – отметил президент Он добавил, что теперь ВС устраняет противоречия, а его правотворческая деятельность позволяет восполнять пробелы в законодательстве.