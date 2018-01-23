Прокуратура нашла пятерых депутатов ЗакСа, занимающих руководящие посты в НКО

Прокуратура Петербурга подтвердила, что пятеро депутатов Законодательного собрания города в нарушение закона занимают руководящие посты в некоммерческих организациях. С соответствующей жалобой к надзорному органу обратились активисты «Трансперенси интернешнл».

Как сообщили в организации, в апреле 2017 года в Закон "О противодействии коррупции" были внесены изменения, согласно которым лицам, замещающим госдолжности на постоянной основе, в том числе депутатам, запрещено руководить некоммерческими организациями. В городском парламенте таких депутатов пятеро: Юрий Авдеев (председатель правления Региональной общественной организации "Олимпийский совет Санкт-Петербурга"), Игорь Высоцкий (председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Совет попечителей Суворовского военного училища", председатель Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", директор Санкт-Петербургского Общественного фонда помощи инвалидам и другим социально не защищенным слоям населения "Воин"), Андрей Горшечников (председатель Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Республике Афганистан), Борис Ивченко (председатель правления Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России") и Надежда Тихонова (президент Региональной общественной организации "Спортивная федерация спортивной гимнастики Санкт-Петербурга»).

В прокуратуре посчитали, что привлечь их к ответственности могут лишь в самом Мариинском дворце, документы на пятерых парламентариев были направлены председателю Законодательного собрания для проведения проверки.

Кроме того, в «Трансперенси» пожаловались в прокуратуру на депутата Александра Ваймера. Он, по данным борцов с коррупцией, являлся единственным участником ООО «Сестрорецкий спортивно-технический клуб "В и К"» (депутатам также запрещено заниматься бизнесом).

«По мнению прокуратуры, депутат в управлении организацией не участвовал, хотя, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, 18 января 2018 года передал свою долю в доверительное управление», – отметили в "Трасперенси".