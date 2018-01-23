Верховный суд предложил сменить рутину на технологии

Президент России рассказал о законодательных инициативах, которые добавят эффективности судебной системе страны. Председателей хотят разгрузить от бессмысленной рутины, а в судопроизводство внедрить информационные технологии.

Как сообщил 23 января Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда, ВС подготовил ряд поправок, направленных на модернизацию судебной системы. Предполагается, что новации иметь обратной силы не будут, так что они находятся на изучении, хотя кое-что используют уже сейчас.

«Предлагается ввести в судах автоматизированное распределение дел между судьями, а также обязательную аудиозапись судебного заседания. На практике это, вы знаете, уже широко применяется», – рассказал Путин.

Это должно помочь рассматривать дела оперативнее, а сосредоточиться именно на судебной деятельности судьям и председателям поможет разгрузка от «бессмысленной рутины». Сложив с себя хозяйственные и организационные полномочия, судьи и председатели смогут стать объективнее и независимее, уверены в ВС. Кроме того, предлагается официально разрешить помощникам судей готовить проект судебного решения, что также избавит судей от чрезмерной нагрузки. Путин отметил, что принимать решения нужно без спешки, еще раз изучив и проанализировав все инициативы.