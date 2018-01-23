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23.01.2018 16:40

В Аннино передают квартиры очередникам, впервые за 33 года

В Аннино передают квартиры очередникам, впервые за 33 года
ГК «УНИСТО Петросталь»

ГК «УНИСТО Петросталь» начала передачу администрации Аннинского городского поселения квартир для очередников. Всего гражданам будет выделено 840 кв. м, или 21 квартира, в ЖК «Аннинский Парк». Такое инвестсоглашение было подписано в 2015 году.

Передача первой квартиры прошла в администрации МО «Аннинское городское поселение». Квартиру-студию площадью 22,9 кв. м получила Маргарита Шамардина, ожидавшая улучшения жилищных условий более 30 лет – с 1984 года. Ключи новоселу вручил генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. С долгожданным событием Маргариту Шамардину и ее семью поздравили глава поселения Игорь Кулаков и глава администрации поселения Дмитрий Рытов. «Очередь на получение муниципальных квартир была «заморожена» 33 года. И только сейчас она сдвинулась», – отметил Дмитрий Рытов.

В ближайшее время администрации будет передана еще одна трехкомнатная квартира площадью 84 кв. м во второй очереди ЖК «Аннинский Парк». В третьей очереди проекта, которая будет сдана в конце 2018 года, в ведение муниципалитета перейдет еще 19 квартир общей площадью 738 кв. м – 6 студий, 7 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 2 трехкомнатных квартиры. Распределять жилье между очередниками будет комиссия по приватизации и жилищным вопросам при муниципальной администрации.

«Этот проект стал нашим первым опытом аренды земли на инвестиционных условиях, – рассказал Арсений Васильев. – Площадка, которую нам предложили в администрации, примыкала к действующему ЖК «Аннинский парк» и органично вписалась в проект. Тем более наша компания строит социальную инфраструктуру, которой хватит на дополнительные площади».

В конце 2015 года ГК «УНИСТО Петросталь» выиграла аукцион по аренде земельного участка в 6 Га в Аннинском городском поселении Ломоносовского района Ленобласти для строительства 24 тыс. кв. м жилья. По условиям торгов в течение трех лет компания должна внести за участок 19,6 млн рублей и передать муниципалитету жилье под расселение по социальным программам.

ЖК "Аннинский парк" -  застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

 


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Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
23.01.2018 16:40

В Аннино передают квартиры очередникам, впервые за 33 года

ГК «УНИСТО Петросталь» начала передачу администрации Аннинского городского поселения квартир для очередников. Всего гражданам будет выделено 840 кв. м, или 21 квартира, в ЖК «Аннинский Парк». Такое инвестсоглашение было подписано в 2015 году.
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В Аннино передают квартиры очередникам, впервые за 33 года
ГК «УНИСТО Петросталь» начала передачу администрации Аннинского городского поселения квартир для очередников. Всего гражданам будет выделено 840 кв. м, или 21 квартира, в ЖК «Аннинский Парк». Такое инвестсоглашение было подписано в 2015 году.
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