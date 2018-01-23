В Аннино передают квартиры очередникам, впервые за 33 года

ГК «УНИСТО Петросталь» начала передачу администрации Аннинского городского поселения квартир для очередников. Всего гражданам будет выделено 840 кв. м, или 21 квартира, в ЖК «Аннинский Парк». Такое инвестсоглашение было подписано в 2015 году.

Передача первой квартиры прошла в администрации МО «Аннинское городское поселение». Квартиру-студию площадью 22,9 кв. м получила Маргарита Шамардина, ожидавшая улучшения жилищных условий более 30 лет – с 1984 года. Ключи новоселу вручил генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев. С долгожданным событием Маргариту Шамардину и ее семью поздравили глава поселения Игорь Кулаков и глава администрации поселения Дмитрий Рытов. «Очередь на получение муниципальных квартир была «заморожена» 33 года. И только сейчас она сдвинулась», – отметил Дмитрий Рытов.

В ближайшее время администрации будет передана еще одна трехкомнатная квартира площадью 84 кв. м во второй очереди ЖК «Аннинский Парк». В третьей очереди проекта, которая будет сдана в конце 2018 года, в ведение муниципалитета перейдет еще 19 квартир общей площадью 738 кв. м – 6 студий, 7 однокомнатных, 4 двухкомнатных и 2 трехкомнатных квартиры. Распределять жилье между очередниками будет комиссия по приватизации и жилищным вопросам при муниципальной администрации.

«Этот проект стал нашим первым опытом аренды земли на инвестиционных условиях, – рассказал Арсений Васильев. – Площадка, которую нам предложили в администрации, примыкала к действующему ЖК «Аннинский парк» и органично вписалась в проект. Тем более наша компания строит социальную инфраструктуру, которой хватит на дополнительные площади».

В конце 2015 года ГК «УНИСТО Петросталь» выиграла аукцион по аренде земельного участка в 6 Га в Аннинском городском поселении Ломоносовского района Ленобласти для строительства 24 тыс. кв. м жилья. По условиям торгов в течение трех лет компания должна внести за участок 19,6 млн рублей и передать муниципалитету жилье под расселение по социальным программам.

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", разрешение на строительство № 47-RU47511-301-023К-2016 от 12 февраля 2016 года, проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

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