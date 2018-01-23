Глава ВТБ предупредил об угрозе военного конфликта в Европе

Европа рискует стать ареной для конфликта между Россией и НАТО. Об этом в интервью Financial Times, опубликованном 23 января, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Глава российского банка уточнил, что к началу открытого противостояния, или, как он выразился, «к аварии», может привести гонка вооружений. «НАТО требует больше оружия и распространяет больше оружия в Европе, а Россия будет принимать контрмеры», – заявил Андрей Костин. По мнению банкира, такая ситуация выгодна только генералам и производителям оружия.

Андрей Костин предположил, что ситуация серьезно обострится в случае принятия против России новых экономических санкций. При этом банкир сравнил новые санкции с объявлением войны. «Это хуже, чем ситуация времен холодной войны, и это очень опасно. Я считаю, что американцы играют с огнем, потому что отношения меняются от плохого к еще более худшим, и мы не несем за это ответственность», – подчеркнул глава ВТБ.