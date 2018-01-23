В Комарово радетели за храм поставили забор на детской площадке

В Комарово разгорается очередной скандал на почве церковного имущества. Правда, на этот раз он касается не дачи митрополита Варсонофия, под которую РПЦ безвозмездно получила от города 4,7 тысячи кв. метров в Комарово. Речь идет о скромном домовом храме на пересечении 4-й Дачной и Привокзальной улиц.

Жители поселка недовольны действиями сторонников строительства там полноценного храма. По словам автора фото Аси Власовой, в Сестрорецке (в здании районной администрации) 27 февраля должны пройти публичные слушания по проекту планировки и межевания под строительство храма. Однако сторонники строительства, не дожидаясь, очевидно, ни разрешений на строительство, ни каких-либо иных официальных документов, уже огородили площадку. Да так, что перекрыли общественную дорогу и создали опасность для детей.

«Граждане православные, которые ранее уже поставили прямо впритык к площадке свое церковное хозяйство, теперь просто оттяпали лесную дорогу общего пользования и поставили чудовищный забор из профнастила. Катайтесь, детки, прямо лбом в забор», – пишет Власова на своей странице в Facebook.

Означенная территория действительно передана Смольным под строительство объекта религиозного назначения. Постановление городского правительства об этом датировано 10 января 2017 года. К властям обратился приход храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов, который уже несколько лет собирает местных верующих, выступающих за храм. Церкви предоставили участок в лесу площадью 3,5 тысячи кв. метров, по адресу: Привокзальная ул., участок 9 (северо-западнее пересечения с 4-й Дачной ул. и Привокзальной ул.).

Временный домовый храм на этом месте был поставлен в 2013 году. Верующие говорят, что строительство нового будет на самом деле воссозданием: прежнее религиозное сооружение в честь Сошествия Св. Духа на Апостолов здесь построили в 1906 году по проекту епархиального архитектора Николая Никонова на пожертвования дачников. В 1917 году церковь в результате пожара была утрачена.