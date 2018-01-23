Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана

Болеть на Олимпиаде-2018 россиянам будет не за кого. МОК нейтрализовал и нейтральную сборную России, вычеркнув из списка допущенных реальных претендентов на медали.

По состоянию на вечер 23 января, Международный олимпийский комитет отклонил больше сотни заявок российских спортсменов, готовых выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. В первую очередь «под нож» МОК попали лидеры сборной: шестикратный олимпийский чемпион, в том числе обладатель трех золотых медалей Сочи-2014, по шорт-треку Виктор Ан, чемпион Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете Антон Шипулин, чемпионы мира по конькобежному спорту Денис Юсков и Павел Кулижников, чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Всего в списке 500 спортсменов, а у спецкомиссии есть время до 28 января.

Также не прошли отбор хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин, призеры только что завершившегося в Москве чемпионата Европы по фигурному катанию Ксения Столбова и Иван Букин, а также многие другие. Все они не подошли под критерии допуска, которые определяет специально созданная в декабре прошлого года комиссия МОК.

Основные критерии:

– спортсмен должен пройти спортивную квалификацию;

– не иметь дисквалификаций и истории допинговых нарушений;

– пройти перед Олимпиадой все тесты, рекомендованные спецкомиссией, а также иные тесты, «призванные обеспечить равную состязательность».

При этом отдельно отмечалось, что итоговое решение о допуске на Олимпиаду находится в исключительной компетенции спецкомиссии. То есть, по факту, спецкомиссия обладает неограниченными полномочиями и вольна интерпретировать вышеуказанные критерии по собственному разумению.

– Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду, – заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сразу после новости о недопуске на Олимпиаду лучшего российского биатлониста Антона Шипулина. – Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте.

– Ан, Шипулин или Устюгов не были фигурантами разбирательств в комиссии Освальда, не были замешаны в допинговых историях, а все сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами, – комментировал ситуацию вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Официальных разъяснений о причинах недопуска от МОК пока не поступало, однако некий источник заявил «Советскому Спорту», что основную роль сыграла электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся данные об анализах периода 2012 – 2015 годов и которую WADA передал бежавший в США Григорий Родченков. Именно его показания и документы, в том числе та самая база данных, легли в основу расследований WADA и МОК о махинациях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Первой реакцией отечественных функционеров было – продолжать бороться за своих. Такого мнения придерживался еще утром вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

– Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры не включены в список потенциальных участников Игр. В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам.

Той же точки зрения придерживался и глава СБР Александр Кравцов, официально заявивший, что «Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхенчхане».

Но позже появилась информация от спортивного агента Андрея Митькова. По его словам, главам спортивных федераций начали намекать — а не отказаться ли от Олимпиады вообще. При этом официально это должно быть преподнесено как решение самих спортсменов.

Не прошло и получаса, как вслед за записью Митькова в «Фейсбуке» стали появляться комментарии официальных лиц с именно таким посылом.

– Все это предпринимается для того, чтобы у России лопнуло терпение и мы послали их куда подальше и не поехали на Олимпиаду вообще, – заявил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы ФС РФ Николай Валуев.

– Если разъяснений не последует, то, возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, – подчеркнул председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев.

Напомним, когда в декабре МОК объявила о недопуске россиян на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, первой публичной реакцией почти всех представителей органов власти России было объявление бойкота Игр. Но стоило на следующий день Владимиру Путину объявить о том, что российские спортсмены все же поедут в Южную Корею, пусть и в нейтральном статусе, как те же спикеры изменили свою точку зрения.