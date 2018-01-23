Следственные органы проверят подвал с «открытой навигацией» на 9-й Советской

Доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проведут сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Об этом 23 января сообщает сайт ведомства.

Внимание следственных органов привлекли многочисленные публикации, в которых рассказывалось о затопленном подвале дома по адресу: 9-я Советская улица, 9/30.

По информации местных жителей, в минувшую субботу, 20-го числа, в этом подвале в очередной раз прорвало трубу. Сотрудникам Жилкомсервиса № 3 Центрального района удалось устранить проблему лишь к полудню понедельника. За это время жильцы, передвигаясь по затопленному подвалу на надувной лодке, успели самостоятельно осмотреть место аварии. При этом фотографии и видеозаписи их «морских приключений» стремительно распространились в Сети.

Как отмечается на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу, в результате доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет принято процессуальное решение.