Петербуржца осудили за облитый зелёнкой «Мерседес»

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вынесли приговор мужчине, который испортил чужой автомобиль.

Как сообщает 23 января объединенная пресс-служба судов города, инцидент произошёл в ноябре 2017 года. Мужчина из хулиганских побуждений облил Mercedes C220 зелёным раствором. Ущерб был оценён в некруглую сумму 14 тысяч 988 рублей 60 копеек.

К какому наказанию приговорили хулигана и как ещё горожане «отмечают» автомобили, читайте на «Водителе Петербурга».