Сотрудницу компании - дилера Bombardier будут судить за экономию миллиарда на налогах

Сотрудницу компании – дилера Bombardier обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей. Материалы уголовного дела и направили во Фрунзенский районный суд, сообщает 23 января пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как полагает следствие, обвиняемая, фактически руководившая компанией, с помощью подложных документов о поставках по завышенной цене перевела деньги на счета фирм-посредников. После чего её сообщник, финансовый менеджер другой компании, представлял фиктивные данные для налоговых деклараций за 2012 и 2013 годы.

В результате этих действий c января 2011-го по март 2014 года организация сэкономила на налогах более 1,1 млрд рублей.

В отношении обоих руководителей возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Материалы производства направили во Фрунзенский районный суд.

По данным «Фонтанки», речь идёт о холдинге «Росан» (ООО «Росан трэйд»). В сентябре 2016 года в компании прошли обыски. Тогда сообщалось, что фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 788 млн рублей. Позже стало известно, что собственники ООО «Росан Трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль объявлены в федеральный розыск.