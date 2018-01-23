Застреливший осведомителя полицейский из Петербурга вышел на свободу

Бывший оперативник петербургской полиции Андрей Артемьев отбыл наказание за гибель петербуржца в отделе полиции. В МВД освобождению тоже должны быть рады с учетом поданного матерью покойного иска на 1,5 млн.

Как стало известно «Фонтанке» 23 января, Артемьев после вступления в силу мягкого приговора по делу о выстреле в 26-м отделе Красногвардейского УМВД был этапирован в исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Она рассчитана на полторы тысячи человек и предназначена для содержания осужденных сотрудников правоохранительных органов. В частности, соседом Артемьева был экс-глава ФСИН Реймер.

По данным «Фонтанки», Артемьева увезли в Кировскую область 3 июня 2017 года. В колонии он провел меньше трех месяцев и 19 августа был освобожден.

К январю 2018-го потребность в контактах с осужденным появилась у Министерства внутренних дел и, вероятно, Замоскворецкого суда Москвы. Мать погибшего Наталья Зверева обратилась к иском к ведомству о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Как следует из ее заявления, работодатель допустил ситуацию, при которой пьяный сотрудник, имевший существенные сложности с алкоголем, 11 ноября 2015 года заступил на дежурство, получил табельное оружие, привел в служебный кабинет петербуржца Дмитрия Демидова и выстрелил ему в голову. СК обвинил Артемьева в убийстве (статья 105 УК), Красногвардейский суд переквалифицировал эпизод на причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК) и приговорил оперативника к 1 году 9 месяцам колонии.

Если МВД проиграет дело матери погибшего, оно сможет взыскать сумму с Артемьева в порядке регресса.