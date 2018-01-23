Как минимум двум петербургским спортсменам отказано в участии на Олимпиаде в Пхенчхане

В числе спортсменов, которым Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в участии на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, оказались два петербуржца. Это хоккеист Антон Белов, выступающий за СКА, и фигуристка Ксения Столбова.

Как сообщает «Чемпионат.com», победитель чемпионата мира – 2014 в составе сборной России Антон Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца после обнаружения в его пробе запрещённого препарата.

В то же время серебряный призер Олимпиады-2014 Ксения Столбова никогда не была замешана в допинговых скандалах.

Ранее стало известно, что МОК отказал в участии в Олимпиаде 111 российским спортсменам.