После пожара на Луначарского нашли погибшего

Однокомнатная квартира в Калининском районе Петербурга горела днем 23 января. С огнем справились быстро, но без жертв не обошлось.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, пожарных на проспект Луначарского, 92, вызвали в 13.55. Через несколько минут на месте были первые расчёты. В «однушке» на третьем этаже двенадцатиэтажного здания загорелись кухня и часть коридора. Чтобы потушить огонь, потребовалось меньше 20 минут. Выгореть успели 11 квадратных метров обстановки. Всего к ликвидации привлекли четыре расчета и 20 человек.

После того, как с открытым огнем справились, в пострадавшей квартире обнаружили мертвого мужчину. Его личность выясняют полицейские, а точные причины смерти установят судмедэксперты.