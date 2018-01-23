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23.01.2018 15:59

Директор Русского музея, ректор Горного и лучший петербургский учитель стали доверенными Путина

 

Центральная избирательная комиссия накануне утвердила список из 154 человек – доверенных лиц самовыдвиженца Владимира Путина. «Фонтанка» отыскала в нем петербуржцев.

Среди них – балетмейстер Борис Эйфман, директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова, дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрий Темирканов, писатель Юрий Симонов, начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, директор Русского музея Владимир Гусев, главный дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, актер Михаил Боярский, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» Илья Демаков. Также доверенным лицом стал руководитель Федерации профсоюзов Владимир Дербин и ректор Горного Владимир Литвиненко.

Отметим, что последнего прочат на пост сопредседателя петербургского штаба Путина, однако из-за борьбы за эту должность решение вопроса отложено на неопределенный срок.

Среди доверенных лиц нет студентки СПбГУ Анны Шурановой и генерального директора ПАО «Силовые машины» Юрия Петрени, которых также прочили на пост сопредседателей штаба Путина в Петербурге (считается, что руководить публичным штабом в регионе смогут лишь доверенные лица). Как предполагают собеседники «Фонтанки», в ЦИК могут внести еще один список доверенных лиц Путина в течение ближайших несколько дней, в котором они и окажутся.

Ранее «Фонтанка» писала, что в первом утвержденном в ЦИКе списке доверенных лиц Путина не менее 10 петербуржцев.


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