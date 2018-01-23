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23.01.2018 15:46

Испанские полицейские готовы найти «мятежника Пучдемона» даже в багажнике машины

Об усилении охраны границ и готовности полицейских разыскать экс-главу правительства Каталонии Карлоса Пучдемона даже в багажнике машины заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо. Об этом 23 января сообщает местный телеканал Antena 3. 

Глава МВД заверил журналистов, что силы безопасности Испании работают над тем, чтобы Пучдемон, который в настоящее время путешествует по Европе, не вернулся инкогнито на родину. 

«Мы приложим все усилия, чтобы он не смог пересечь границу даже в багажнике машины», – заявил Соидо.

Также министр охарактеризовал экс-руководителя каталонского правительства как человека, действия которого непредсказуемы и который «ведет себя безответственно и переходит все допустимые границы».  

Напомним, ранее прокуратура Испании потребовала выдать евроордер на арест Карлоса Пучдемона, но получила отказ. При этом сам Пучдемон на днях сообщил об участии в проходящих в Копенгагене дебатах на тему «Каталония и Европа на перекрестке за демократию». 

Испанию бывший глава парламента Каталонии покинул осенью 2017 года после того, как 1 октября в автономном сообществе прошел референдум о независимости от Мадрида. На референдуме большинство проголосовало за отделение. 27 октября региональный парламент был распущен, а Пучдемона и еще четырех представителей местного правительства обвинили в организации мятежа. Верховный суд в Мадриде выдал действующий на территории страны ордер на арест Пучдемона, но к тому моменту «мятежник» уже покинул страну и скрылся от правосудия в Брюсселе.


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