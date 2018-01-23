В квартале “Дельта” монтируется отопление и электрика

Четвертая очередь строительства проекта КОТ "Новоселье: Городские кварталы" находится в высокой стадии готовности. На 23 января на строительной площадке квартала «Дельта» ведутся внутренние инженерные работы, монтируется отопление, электрика, системы водопровода, канализации и вентиляции.

Ведутся работы по заполнению оконных проемов на данный момент процент выполнения – 55%. Напомним, срок ввода в эксплуатацию квартал «Дельта – 3 квартал 2018 года. Квартал "Дельта" – четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации.

УК «Новоселье»

Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

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