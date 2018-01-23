Проекты петербургских НКО представят на форуме в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 23 по 26 января 2018 года, будет представлена выставка фотографий «ОБЪЕКТИВная благотворительность». На ней будут показаны 30 фотоисторий о российских благотворительных и волонтерских инициативах, среди которых проекты трех петербургских НКО – «Добрый город Петербург», «Петербургские родители» и БФ «ТОЧКА ОПОРЫ». Об этом сообщили в союзе грантодающих организаций «Форум Доноров».

Конкурс фотографий «ОБЪЕКТИВная благотворительность» «Форум Доноров» проводит с 2010 года. Фонды и социально активные компании со всей страны присылают свои фотоистории, которые рассказывают об их деятельности. Лучшие работы попадают на итоговые выставки.

В 2018 году благодаря сотрудничеству «Форума Доноров» и фонда «Росконгресс» познакомиться с российскими некоммерческими организациями и их инициативами смогут тысячи международных представителей бизнеса, власти и СМИ. Выставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность» будет открыта во время работы «Русского дома» в Давосе — это официальная российская резиденция на Всемирном экономическом форуме.

Представители «Форума Доноров», «Росконгресса» и экспертного жюри выбрали лучшие фотоистории, присланные на конкурс с 2012 по 2017 годы. В число финалистов вошли 30 работ, среди которых фотографии трех петербургских НКО.

Кроме того, благотворительной теме будет посвящена одна из дискуссий деловой программы «Русского Дома» – «Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики их преодоления». Дискуссия будет строиться вокруг темы использования потенциала цифровой экономики для решения социально важных задач и генерирования общественного блага в России и на глобальном уровне.