Вслед за «Яндексом» из БЦ «Бенуа» эвакуируются другие фирмы

После телефонного предупреждения, поступившего в петербургский филиал «Яндекса» 23 января, эвакуируют не только сотрудников компании, но и их соседей по бизнес-центру в Калининском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в бухгалтерской фирме, которая также располагается в здании на Пискарёвском проспекте, 2/2, в начале четвертого вечера люди продолжают в экстренном порядке выходить на улицу. Причины и длительность перерыва никому из них не уточнили, сообщение об эвакуации передают по громкой связи.

БЦ «Бенуа» – 8-этажное здание с приметным фасадом, оформленным изображениями из балета «Петрушка». На 28 400 квадратных метрах комплекса расположены больше сорока организаций. Три этажа занимает петербургский филиал «Яндекса». Ранее в компании получили телефонное «предупреждение» о бомбе, которое и стало причиной эвакуации в трех городах России.